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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شيع أهالي قرية الهوابر التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثمان أحمد جمال فتحي علي، 35 سنة عامل لقي مصرعه هو و ثلاثة آخرين داخل بيارة صرف صحي خلال عملهم بقرية ديمشلت بمركز المنصورة محافظة الدقهلية.

وأدي أهالي القرية صلاة الجنازة فور وصول الجثمان بمسجد القرية وسط حالة من الحزن الشديد على الفقيد حيث اشاد الجميع بحسن اخلاقة وسعيه علي كسب لقمه عيشه بالحلال مؤكدين أنه ترك خلفة أطفال صغار.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، تلقت بلاغًا يفيد سقوط مهندس و3 عمال تابعين لـ شركة خاصة تعمل في مجال إنشاء خطوط الصرف الصحي، داخل بيارة في قرية ديمشلت.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل وقوع الحادث؛ وذلك حتى يتم إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وبالانتقال والفحص الأجهزة الأمنية  والتنفيذية ، أن الواقعة بدأت عندما سقط أحد العمال داخل بيارة للصرف الصحي، وعلى الفور حاول المهندس أن ينقذه إلا أنه سقط معه، فـ تدخل أحد العمال الثلاثة لإنقاذهما ولكنه سقط معهما، ثم سقط الرابع بنفس الطريقة أثناء محاولته إنقاذهم.

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وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: عبد الرحمن نصر أبو العينين، 30 عامًا، مهندس، محمود فهمي عبد الباسط، 35 سنة، عامل، أحمد جمال فتحي علي، 35 سنة، عامل، وعبد المجيد شوقي عبد المجيد السيد، 30 سنة، عامل.

وتمكنت قوات الإنقاذ في محافظة الدقهلية من انتشال جثامين المهندس والعمال الثلاثة الذين سقطوا داخل بيارة للصرف الصحي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.

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تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

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