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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابنة دمياط إيناس الجبالي.. أول بطلة من قصار القامة لرفع الأثقال على مستوى الجمهورية

ايناس الجبالى
ايناس الجبالى

حصلت ايناس الجبالي من مركز كفر سعد بمحافظة دمياط من ذوى الهمم "قصار القامة"  على المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة حمل الأثقال.

وأكدت إيناس الجبالي، أنها سعيدة بحولها على المركز الأول على مستوى الجمهوريه في بطولة حمل الأثقال و أن أكثر لحظة لن تنساها  عندما قابلت الرئيس  عبدالفتاح السيسي  وتم تعينها مديرا إداريا لنادي كفر سعد الرياضي.

 

وتابعت، أن تلك الفرصة لها لدعم أقرانها قصار القامة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي يقدمها النادي وتتلائم مع قدراتهم، مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة للوصول إلى بطولة العالم ليست هي فقط ولكل أقرانها التى حملت على عاتقها مسؤولية دعمهم وتحفيزهم وأصبحت بمثابة الأب الروحي لهم تنقل صوتهم ورسالتهم لكل مسؤول.

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دمياط المركز الأول إيناس الجبالى بطولة العالم ذوي الهم رفع الاثقال على مستوى الجمهورية محافظة دمياط

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