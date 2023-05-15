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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi Redmi A1

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا عائقا كبيرا لراغبي شراء الهواتف، و يصعب على الكثير  شراء هواتف مناسبة بإمكانات جيدة بسعر رخيص أو متوسط السعر، ويعد Xiaomi Redmi A1 واحدا من أرخص هواتف شركة شاومي مع سعر رخيص ومواصفات جيدة. 

 

ويتوفر هاتف  شاومي Xiaomi Redmi A1  في السوق المصري بسعر حوالي 3 آلاف و 300 جنيها، وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

سعر Redmi A1

 

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi A1 بشاشة كبيرة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض + HD، ودقة 1600 × 720 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة.  

 

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi A1 على كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتي الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 بوصة،  وكاميرا أخرى إضافية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

و يعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi A1 بمعالج من نوع  Helio A22 من شركة ميديا تيك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع e MMC 5.1 سعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi A1 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، مع تقنية GPS وبلوتوث Bluetooth 5.0، وألوان الأخضر الفاتح والأزرق الفاتح و الأسود. 


 

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