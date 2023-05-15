أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

أثار رجل أجنبي لم تكشف عن جنسيته حالة من الجدل عبر أحد الجروبات الأجنبية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بإغلاق زجاجة حليب سعة 4 لترات بـ “قفل حديدي” توجد داخل ثلاجة تقع بـ “محل عمله”.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، مساء اليوم الأحد، فقد انقسمت ردود الأفعال حول تصرف الرجل بين المؤيد والمندهش والغاضب من تصرفه.

زجاجة حليب بقفل حديدي

وكانت من أبرز التعليقات على الصورة التي نشرت على الجروب الشهير حاصدة الآلاف التفاعلات: “موافقون تماما”، "تصرفه ليس تافها"، إنه تافه، لكن لديه ما يبرره" “إنه يحمي مشروبه من أفواه الآخريين”.

وأضاف آخرون: "إنه أمر تافه فقط إذا كنت من يسرقها باستمرار، والآن لا يمكنك ذلك"، “يفاجئني دائما عندما أرى أشخاصا يعملون في شركات لا تزودهم بأشياء مثل الحليب”، "يجب أن تحتفظ المكاتب بالثلاجة ممتلئة بأشياء كهذه للموظفين بها".