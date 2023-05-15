احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

حذر أخصائي صحة الأسنان من أن العلامات والأعراض المبكرة لسرطان الفم غالبًا ما يتم إغفالها، يشارك خبير الأسنان ما يجب أن يبحث عنه الشخص بشكل منتظم عندما يتعلق الأمر بسرطان الفم.



قال آنا ميدلتون ، أخصائي صحة الأسنان، إن فحص نفسك مرة في الشهر أمر مهم ، خاصة إذا كنت تدخن وتشرب الكحول، هذان العاملان هما المساهمان الرئيسيان في تطور سرطان الفم.



وأضاف ميدلتون أن "شرب كميات كبيرة من الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم بمقدار أربعة"، وسلطت الضوء على أن الذين يشربون الكحول والمدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم 30 مرة.



وتشمل العوامل الأخرى سوء التغذية ، والتعرض لأشعة الشمس ، وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ، والذي يمكن أن "ينتقل عن طريق الجنس الفموي غير المحمي".



وذكر ميدلتون أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري "يمكن أن تتجاوز التبغ والكحول كعامل خطر رئيسي خلال العقد المقبل"، ولفت إلى أعراض الإصابة بسرطان الفم التي يجب التنبه لها مثل وجود تورم في أي مكان في الفم أو الفك أو الرقبة.



مؤشر آخر محتمل للمرض هو صعوبة البلع أو المضغ أو تحريك الفك أو اللسان.



وأضاف ميدلتون أن "التهاب الحلق المزمن أو بحة في الصوت تستمر لأكثر من ستة أسابيع" يجب أن يتحقق من قبل طبيب أسنان.



أيضا ، احترس من "القرح أو البقع الحمراء أو البيضاء في أي مكان في الفم التي لا تلتئم في غضون ثلاثة أسابيع"، قد يكون هناك "خدر في اللسان أو أي منطقة أخرى من الفم" أو "شعور بأن شيئًا ما عالق في الحلق".



نصح ميدلتون بالحذر من "فقدان الأسنان غير المبرر" ، والذي يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الفم، أوصى ميدلتون بشدة أن أي شيء يدوم أكثر من ثلاثة أسابيع يحتاج إلى مزيد من الفحص من قبل أخصائي الأسنان.



وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، سيتم تشخيص واحد من كل 55 ذكرًا في المملكة المتحدة - وواحدًا من بين 108 أنثى في المملكة المتحدة - بسرطان الفم خلال حياتهم.



إذا تم تشخيصه وعلاجه في مرحلة مبكرة ، فإن فرصة الشفاء الكامل تكون أعلى.

المصدر: express

