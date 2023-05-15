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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان شفاف.. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بإطلالة لافتة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب خلال رقصهما.

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لافتت شيرين عبد الوهاب الأنظار في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض واتسم  التصميم بانه مصنوع من القماش الأبيض الشفاف.

تزينت شيرين عبد الوهاب بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

https://www.instagram.com/reel/CsPKc1FM-ND/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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