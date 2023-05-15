بحب أدوار الشر.. لبنى ونس: دوري في مسلسل جزيرة غمام كان الأصعب

خصص برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة" حلقة خاصة مع الفنانة لبنى ونس، للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت لبني ونس: إنها شاركت في مسلسل جزيرة غمام، متابعة:" دوري في المسلسل لم يكن صعب، ولكنه كان قاسيا".

واسترسلت:" شخصية زين المواصف بمسلسل جزيرة غمام هي أساس الشيطان والشر، وكنت أعيش أحاسيس صعبة للغاية، عند تقديمي تلك الشخصية.

وأكملت:" كنت بجرب الشخصية مع أهلي وأصحابي وأولادي"، مسترسلة:" شاركت في مسلسل كفر دلهاب، والمخرج كان يرغب في وضع لون عيون بيضاء ولكنه اقتنع بكلامي".

وأضافت:" أنا بحب أدوار الشر..وبتطلع كل الطاقة السلبية في حياتي..وشخصية زين المواصف الأصعب بالنسبة لي".