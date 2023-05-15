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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحب أدوار الشر.. لبنى ونس: دوري في مسلسل جزيرة غمام كان الأصعب

الفنانة لبنى ونس
الفنانة لبنى ونس

خصص برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة" حلقة خاصة مع الفنانة لبنى ونس، للحديث عن حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت لبني ونس: إنها شاركت في مسلسل جزيرة غمام، متابعة:" دوري في المسلسل لم يكن صعب، ولكنه كان قاسيا".

واسترسلت:" شخصية زين المواصف بمسلسل جزيرة غمام هي أساس الشيطان والشر، وكنت أعيش أحاسيس صعبة للغاية، عند تقديمي تلك الشخصية.

وأكملت:" كنت بجرب الشخصية مع أهلي وأصحابي وأولادي"، مسترسلة:" شاركت في مسلسل كفر دلهاب، والمخرج كان يرغب في وضع لون عيون بيضاء ولكنه اقتنع بكلامي".

وأضافت:" أنا بحب أدوار الشر..وبتطلع كل الطاقة السلبية في حياتي..وشخصية زين المواصف الأصعب بالنسبة لي".

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