عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Iphone 11 Pro Max فى السعودية

iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max

بكل تأكيد يصنف جوال iPhone 11 Pro Max الرائد على أنه أحد افضل خيارات آبل على الإطلاق، فهو أفضل ما جاءت به سلسلة  آيفون 11.

بلغ سعر جوال iPhone 11 Pro Max فى المملكة العربية السعودية سعة 64 جيجابايت بسعر 3500 ريال، وسعة 256 جيجابايت مقابل سعر 3600 ريالاً.

سلسلة iPhone 11

يأتى جوال iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

يتوفر جوال iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64، و256 و 512 جيجابايت.

iPhone 11 Pro Max

ويطرح جوال iPhone 11 Pro Max كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

ويعمل جوال iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، ويدعم قلم آبل apple pencil.

iPhone 11 Pro Max

ويقدم جوال iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، ويمكنك شراء الهاتف فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.

iPhone ايفون 11 iPhone 11 Pro Max السعودية Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تقدم أردوغان.. رئيس لجنة الانتخابات التركية يعلن النتائج الأولية للانتخابات

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

كولر يجهز مخضرم الأهلي بدلا من حمدي فتحي بسبب الإنذارات

شبيه آيفون.. هاتف جديد من ريلمي بـ 4000 جنيه فقط

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

موضوعات متعلقة

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

بإمكانات فائقة.. أفضل هواتف رائدة للشراء في 2023

لأصحاب المرتبات المحدودة.. أفضل وأرخص موبايل من سامسونج في السوق

بـ 3 آلاف جنيه.. أرخص موبايل شاومي في السوق المصري

إنسى iPhone 14.. أرخص آيفون رائد يمكنك شراؤه حاليا

أرخص هواتف شاومي في 2023 .. إنطلاق Xiaomi Redmi A2 عالميا في هذا الموعد

موبايل جديد من فيفو بإمكانات فائقة ينافس سامسونج وشاومي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فرمان من كولر بضم لاعب من الدوري المصري

صدمة مدوية.. الأهلي يستعد لبيع كهربا لنادي خليجي في الصيف

بعد فرز 97.87%.. أردوغان يصل إلى 49.35% في مقابل 44.98% لـ كليتشدار

بشري سارة لجماهير النادي الأهلي قبل مباراة الترجي.. تعرف عليها

نريد تركيا سهلة.. لماذا تنتظر أوروبا والولايات المتحدة خسارة أردوغان للانتخابات الرئاسية؟

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد

احذر.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

طريقة عمل السجق الإسكندراني في البيت

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ