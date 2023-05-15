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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبة قلب بابي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

مصطفي قمر برفقه ابنته
مصطفي قمر برفقه ابنته

احتفل الفنان مصطفي قمر، بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر مصطفي قمر، صورًا برفقه ابنته، وعلق كاتبًا: “حبيبة قلب بابي يا چوچو ما شاء الله كبرتي وبقيتي مدموازيل كل سنة وانتي طيبة يا عمري عقبال مليون سنة سعادة وصحة ونجاح وحسنات كتير يا اجمل بنوته علي وجه الأرض”. 

يذكر أنه كشف الفنان مصطفى قمر عن موعد عرض الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم”، والذى يشارك البطولة فيه داليا البحيرى وتيام قمر ومايان السيد. 
 

وقال مصطفى قمر، خلال تصريحات إذاعية، إن "العمل من المقرر أن يعرض فى صيف 2023، وهى المرة الأولى التي أتعاون فيها مع ابنى تيام فى السينما، حيث قدمنا سويا مسلسل “فارس بلا جواز”.

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