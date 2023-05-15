أوسوريو غاضب ويطلب رحيل هؤلاء اللاعبين عن الزمالك.. تعرف عليهم

طالب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: “أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ب نادي الزمالك طالب إدارة النادي بالجلوس معه خلال الفترة المقبلة لمعرفة طلباته مثل الراحلين والصفقات الجديدة”.

رحيل ثلاثي الزمالك

وأضاف عبد الغني: “أوسوريو طلب من إدارة الزمالك سرعة رحيل كل من روقا لاعب الوسط وعمر جابر وسامسون أكينولا”.

ويعيش فريق الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز، أحد أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، حيث تلقى سابع هزائمه بالمسابقة على يد الإسماعيلي بنتيجة 1-2، أول أمس السبت، كما ودع دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وخسر لقب السوبر.