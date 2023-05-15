القناة الأولى تستعرض الحالة المرورية اليوم الإثنين 15 مايو 2023

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الإثنين 15 مايو 2023، حيث تنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

وقالت هالة الحملاوي، إن الكثافات تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، ففي الكورنيش هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإن هناك سيولة مرورية.

وأضافت أن كوبري أكتوبر المتجه للعباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه سيشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات.

كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، كما ظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري.

ويشهد شارع صلاح سالم كثافات مع نزول الموظفين، ويشهد الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي.

