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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتمكين المرأة اقتصاديا ..

دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر؛  اليوم الاثنين؛ عن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية ، وبدء البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة في ساحة الإمام الطيب ، وذلك بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة برئاسة المهندس أيمن قطامش ، وفى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاته وزير القوي العاملة بضرورة الإهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم  على المهن الحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

وأوضح هشام محمد عبد الله  مدير المديرية ؛  بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية ، كما تعلن المديرية عن بدء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة حاليا أمام ساحة الإمام الطيب بالقرنة بالأقصر بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 ايام أسبوعيا في إطار جهود المديرية نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل .

واضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين في الحصول على تلك البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية في إطار خطة التدريب المهنى للعام الحالى 2022 – 2023 ، وذلك بالتسجيل في مقر مركز التدريب المهنى ، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكذلك المبادرة التى أطلقتها الوزارة لتدريب  الشباب داخل القرى والنجوع " مهنتك مستقبلك " .

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