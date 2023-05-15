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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ألمانيا تشكر مصر على جهودها الناجحة لإنهاء العنف في غزة

مصر والمانيا
مصر والمانيا

أصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس البيان التالي حول الوضع في غزة وإسرائيل:
" ترحب ألمانيا بوقف إطلاق النار المعلن أمس في غزة وإسرائيل. ندعو إلى الالتزام به، ونشكر
مصر على جهودها الناجحة لإنهاء العنف. كما نشعر بالحُزن على المدنيين الذين قتلوا، وقلوبنا مع
الجرحى الكثيرين".

وتابع:" إن الحماية الفعالة للسكان المدنيين، وخاصة من إطلاق الصواريخ، أمر بالغ
الأهمية. كما أن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصال السلع الأساسية ضروريان الآن وعلى
الفور. يجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

يذكر أن السفير الألماني فرانك هارتمان بالقاهرة ، كان قد قام أمس بزيارة إلى ورشة الخياطة التابعة لمؤسسة "وقفية المعادي الأهلية" غير الربحية حيث رأى بنفسه كيف تطور المشروع الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٢١ بدعم مالي من صندوق المشروعات الصغيرة التابع للسفارة الألمانية .

وفي ورشة الخياطة هذه لم تجد السيدات اللاتي يأتين من خلفيات اجتماعية مهمشة اقتصاديا فرصة للتأهيل لحرفة الخياطة فحسب، بل وجدن كذلك ملتقى للتبادل والدعم المتبادل. وهذه هي الفكرة الأساسية لمشروع الخياطة التابع لوقفية المعادي: حيث يتعين من خلال هذا المشروع أن تكتسب المرأة المعارف اللازمة لتأمين سبل عيشها باستقلالية وفي الوقت ذاته تضطلع بدور نشط واثق النفس في التأثير داخل المجتمع.

وزارة الخارجية الالمانية الخارجية الالمانية غزة إسرائيل مصر

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