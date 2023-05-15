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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1765حالة إشغال طريق بمدن ومراكز البحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1765 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 895 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار.

- 337 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد

- 250 حالة إشغال طريق بدمنهور.

- 198 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ايتاي البارود 

- 85 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات.

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وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية أمس بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1115 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 433 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد.

- 272حالة إشغال طريق  بدمنهور.

- 285 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ايتاي البارود - 80 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات.

- 45 حالة إشغال مخالف بمركز أبو حمص.

البحيرة الإشغالات إشغال طريق حملات مكبرة مدينة إيتاي البارود مركز ومدينة رشيد الحملات المرورية

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