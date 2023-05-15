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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع أعضاء لجنة اللوائح بـ"المالية"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بأعضاء لجنة اللوائح التابعة لوزارة المالية، والمشكلة برئاسة طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لاستعراض اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

وحضر الاجتماع، كل من الدكتور أحمد هريدي، رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية، سعيد عبد المحسن، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي، وعفت حلمي، مدير عام الإدارة العامة للحسابات والموازنة بالجامعة، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع كل من عبد الفتاح عباس رئيس شعبة بقطاع الحسابات الختامية، أحمد مرزوق مدير عام بالادارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، سحر كليب مدير إدارة الموازنة هيئة الخدمات الحكومبة، سونه زغلول رئيس شعبة الاستحقاقات بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وأكد "عبد الخالق"، على أهمية الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والتي تعد بمثابة بيت خبرة لخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية أو البيئية والاجتماعية والبشرية.

وأضاف أن الجامعة تمتلك ٤٩ وحدة ومركز ذات طابع خاص، لتشمل كافة المجالات والتخصصات العلمية والبحثية والانتاجية، والتي تسهم فى تحسين العملية التعليمية، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة.

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وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ومنها لائحة مركز المؤتمرات، ودار الضيافة، ولائحة المركز الإقليمي لصحة المجتمع، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أهداف اللائحتين تمهيداً لاستصدار قرارات باعتمادها.

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