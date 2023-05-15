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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لأمر مهم .. وزيرة التضامن في جامعة أسيوط غدًا

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، غدا الثلاثاء وقائع المؤتمر العلمي الأول لوحدة البرامج المهنية بكلية التجارة، والمنعقد تحت عنوان " حوكمة المؤسسات وآفاق التنمية الشاملة فى مصر "، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود بالمبنى الإدارى، بإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، والدكتور نسمة أحمد حشمت وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الله فيصل علام المدير التنفيذى للبرامج المهنية ومقرر المؤتمر.

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وقال الدكتور أحمد المنشاوي،  إن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات العلمية الهامة التى تتوالى عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، والتى تتضمن؛  "حوكمة الجامعات فى مصر " والتى يترأسها الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقاً ، و" دور الحوكمة فى إعادة الهيكلة الإدارية للمؤسسات العامة لتحقيق أهداف  الحكم الرشيد " برئاسة الدكتور محمد إبراهيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق، يعقبها جلسة " الجهاز الإدارى فى مصر : دور الحوكمة وآفاق التنمية يترأسها الدكتور إسماعيل حبرى مقلد عميد كلية التجارة الأسبق ، ويتم اختتام المؤتمر بجلسة علمية عن " أثر تطبيقات الحوكمة على محتوى تقرير مراقب الحسابات  " والمنعقدة برئاسة الدكتور محمود الناغى أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة المنصورة.

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