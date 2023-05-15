سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

سجلت أسعار الذهب في مصر، تراجعا ملحوظا اليوم، بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وأرجع الخبراء ذلك إلى تأثير قرار الحومة الإيجابي بإعفاء واردات الذهب من الضرائب.

تراجع سعر الذهب

ويواصل سعر الذهب بالسوق المصري هبوطه بشكل ملحوظ، وذلك في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس في ظل استقرار مؤقت في الأسواق دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح والاستفادة من المستويات المرتفعة لأسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2330 جنيه للجرام بالقرب من مستويات إغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18640 جنيها، وانخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيها من قيمته في ظل سيطرة عمليات البيع على المعدن النفيس على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض سعر الأونصة العالمية وملامسة المستوى 2000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، بحسب جولد بيليون.

سر انخفاض سعر الذهب

وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ، أن الشعبة رحبت بقرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضرائب بما يسهم في توفير خام الذهب وبالتالي يحدث استقرار في الأسواق والأسعار .

وقال هاني ميلاد في تصريحات تليفزيونية:" شهدنا خلال الأيام الماضية أسعار مبالغة في أسعار عيار 21 ووصل سعر الجرام لـ 2800 جنيه لكن سعر عيار 21 انخفض بشكل كبير ويتراوح بين 2350 و2380 .

وتابع هاني ميلاد:" الأسعار الحالية أصبحت قريبة من السعر العالمي لكننا لم نصل بعد للسعر العالمي، والسعر الحالي في الأسواق هو سعر شراء"، مضيفا :" هناك ارتفاعات في سوق الذهب العالمي بأكثر من 2000 دولار للوقية".

هبوط أسعار الذهب

تتعرض أسعار الذهب لموجة من الهبوط بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وتزامنًا مع بداية تعاملات الأسبوع، بينما تراجعت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، مع ارتفاع الدولار بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بالتزامهم بإبقاء أسعار الفائدة لفترة أطول لمواجهة التضخم، ما عرض الذهب لضغوط بيعية تعد عمليات تصحيح.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تتجه للأسعار العادلة وتصحيح الأسعار مع موجة التراجع القوية التي تتعرض لها الأسواق حاليًا، حيث تراجعت بنحو 125 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2275 جنيه، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2015 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2600 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 200 جنيه، وبنسبة 7.7% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، وتراجع لمستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، وبنسبة 0.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2018 دولارًا، ولامست مستوى 2055 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2010 دولارًا، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة مع نهاية الأسبوع، بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي أكّدت على التزام المركزي الأمريكي بإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بجانب صدور بيانات أمريكية توقعات ارتفاع معدلات التضخم لنحو 4.5 % خلال مايو الجاري.