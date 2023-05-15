قرار عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 “الترم الثاني”

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوي 2023 “الترم الثاني” سوف يتم اعلانها بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة مباشرة .

و وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بضرورة متابعة لجنة الغش الالكتروني بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في لجان امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي 2023 “الترم الثاني”

وكان قد عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا عاجلا اطمأن خلاله على الاجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وخلال الاجتماع ، تم التشديد على أهمية دور مديرى المديريات فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.