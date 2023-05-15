عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الغش في الامتحانات أو تسهيله.. فعل محرم ويصير مكسبه خبيثا

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن المراقب  الذي يسمح للطلاب بالغش في الامتحانات يُعدُّ من شهَّاد الزور ، ويصير مكسبه خبيثا وآكلا للحرام، لأنه يتقاضى أجره لضبط الامتحان لا للسمر مع رفقائه، ولا للجلوس أو العبث بالهاتف أو قراءة القرآن في وقت اللجنة.

وشددت لجنة الفتوى، أن المراقب عليه أن يضبط الامتحان إقامة للشهادة التي أمره الله بها، وإبراء للذمة قال تعالى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]. وإقامة الشهادة أداؤها على وجهها الذي ينبغي.


وتابعت دار الإفتاء: وهناك بعض الطلاب يتعاطفوا مع زملائهم أو يتعاطف المراقب معهم، وهذا إن تم وكان سببا في تمرير الغش في الامتحان رأفة بهم - ظنا منهم أن هذا شفقة على زملائهم- فإن من يفعل هذا فهو مشترك في فعل محرَّم شرعا.

وأضافت دار الإفتاء ، أن المعاونة على الحرام حرام قال تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [المائدة: 2].


وذكرت دار الإفتاء، أن بعض الطلاب يبتكرون الحيل للغش في الامتحانات، وقد نسوا أنهم بهذا يخدعون أنفسهم  ووطنهم وهم لا يشعرون، وقد يعرض الطالب نفسه للحرمان من الدراسة عقوبة له على سلوك ذلك السبيل المنحرف، فالغش في الامتحان حرام شرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. صحيح مسلم (1/ 99)
 

لجنة الفتوى البحوث الإسلامية الامتحانات الغش الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

ميار الببلاوى كلمة السر.. وفاء مكى تكشف مفاجآت جديدة فى قضية تعذيب الخادمتين

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

بعد الانخفاض.. شعبة الذهب: الآن هو أنسب وقت لشراء المعدن الأصفر

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

وصل إلى أدنى مستوياته.. لماذا انخفض سعر الدولار في السوق السوداء؟

ترشيحاتنا

انخفاض دائم ام مؤقت.. أسباب تراجع أسعار الذهب وعيار 21

قرار عاجل من وزير التعليم لدعم الطلاب الصم وضعاف السمع | تفاصيل

50 ألف جنيه .. أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر

طرح مقابر للمسلمين والمسيحيين بمدينة العاشر من رمضان.. تفاصيل

البيت الأبيض يكشف تفاصيل شراكة دفاعية غير مسبوقة بين روسيا وإيران

خطوات استخراج البطاقة الضريبية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العجلة طارت.. شاهد لحظات مرعبة لهبوط طائرة أوروبية متجهة إلى أمريكا

أستاذ جامعي يعيش 74 يوما تحت مياه المحيط الأطلسي..كيف فعلها ولماذا؟

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

شاهد.. لحظات مرعبة لهجوم قرش النمر على قارب كاياك بـ هاواي

فيديو

وزير الدفاع: قادرون على حماية الوطن.. ونمتلك منظومة تسليح متطورة

تورط المأذون في التزوير.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل جديدة في أزمتها

تجميد حسابات وإعفاء سفراء.. قرارات عاجلة من البرهان |شاهد

قرار جديد حول كهربا ومفاجآت قبل لقاء الأهلي والترجي ومباراة السوبر الأفريقي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ