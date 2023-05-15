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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل كبير.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني يؤجل الهجوم المضاد الذي أعلنته وسائل الإعلام الغربية لأنها لم تحصل على الأسلحة اللازمة وهو أدنى بكثير من الجيش الروسي.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قال ريتر: “يبقى السؤال: متى ستعتبر أوكرانيا أن لديها ما يكفي من القوات لتنفيذ عملية هجومية ناجحة؟”.

وأضاف: “تفتقر كييف إلى الجنود بشكل خطير، ولن تتمكن تسعة ألوية مدربة في دول الناتو من تحقيق تأثير ملموس”.

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وأشار ريتر، إلي أنه من الحماقة المراهنة على توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأوضح أن "روسيا كانت قادرة على التكيف مع واقع القتال الحديث. وقد تم إلغاء استخدام أنظمة المدفعية التي تم جلبها من الولايات المتحدة، بما في ذلك قاذفات هيمارس، بسبب الاحتراف العالي للروس وإدخال تكتيكات جديدة".

كما أشار ريتر، أيضا إلي “الاستخدام النشط للطائرات بدون طيار من قبل روسيا”.

وخلص إلى أنه من الصعب تخيل كيف ستتمكن أوكرانيا من تنفيذ هجوم ناجح ضد القوات الروسية في الوضع الحالي.

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