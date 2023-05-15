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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

وادى الفروسية
وادى الفروسية

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثانية") بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والذى يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

أُقيمت فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثانية" خلال الفترة من (12– 13/5/ 2023) والتي شهدت مشاركة عدد (31 فارساً وفارسةً وجواداً) ، واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضارى لمصر والتنظيم الاحترافي الذى يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولى.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية ، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها ، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصرى للفروسية .

 ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

الاتحاد المصري للفروسية التقاط الأوتاد بطولة الجمهورية رياضة الفروسية سيارات كهربائية عين الصيرة وادى الفروسية وزارة الداخلية

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