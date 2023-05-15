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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ورش عمل لتدريب الشباب حول كيفية التقدم للمنح وتنمية مهاراتهم

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت  منال عوض محافظ دمياط، إطلاق فعاليات ورش عمل لتدريب شباب محافظة دمياط حول كيفية التقدم للمنح وصياغة المقترحات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية التى تنظمها هيئة فولبرايت FULBRIGHT بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر.

حيث جاءت تلك الفعالية بحضور الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي للهيئة و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس و الدكتور خالد الزهيرى الأمين العام لجامعة دمياط ولفيف من أساتذة الجامعات المصرية والدولية و باحثين فولبرايت الأمريكية لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشباب .

وفى مستهل كلمتها، أعربت " المحافظ " عن سعادتها بتلك الشراكة بين محافظة دمياط و هيئة فولبرايت ، وذلك لتنمية مهارات وقدرات الشباب والعاملين بالجهات المختلفة وتدريبهم للتقديم على المنح ، وذلك استكمالا للخطة التى تنتهجها المحافظة نحو مد جسور التواصل مع الجهات والمنظمات الدولية لتعزيز استراتيجيات التعلم ، خاصةً مع كون دمياط من أحد مدن التعلم المصرية الأعضاء بشبكة اليونسكو لمدن التعلم وحصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ وانضمامها للشبكة الإقليمية لمدن التعلم العربية، هذا إلى جانب رؤيتنا حول أهمية الاستثمار الجاد فى الشباب و تأهيلهم بالمجالات المختلفة فهم أمل المستقبل و عماده.

كما أكدت " محافظ دمياط " أن تلك الشراكة تُعد من الشراكات المتميزة التى نفذتها المحافظة مع المنظمات الدولية ،حيث أن هيئة فولبرايت تُعد من أهم برامج التبادل الثقافى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ،ووجهت الشكر  إلى ممثلين الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المشاركة على دعمهم إطلاق تلك الفعالية ، معربة عن خالص امنياتها لأبناء المحافظة بالتوفيق.

وأعربت الدكتورة ماجى نصيف عن تقديرها الكبير لمحافظ دمياط وتعاونها مع الهيئة لاطلاق هذا البرنامج ، كما استعرضت عدد من المحاور المتعلقة بهيئة فولبرايت التى إنشاؤها بمستوى بروتوكول تعاون دولى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية  ، وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برنامج التبادل التعليمى والثقافى بين البلدين ، كما أشارت إلى ان الهيئة فى مصر تضم مجلس إدارة يرؤسه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ونوهت المدير التنفيذى للهيئة وصول عدد خريجى فولبرايت ٨ آلاف خريج على مدار عمل الهيئة بمصر والتى تخطت السبعون عامًا.

كما تضمنت الفعالية لقاء مع ١٩ خريج من برنامج فولبرايت بمحافظات " دمياط، الغربية،  القاهرة،المنوفية، الغربية ،الشرقية ،الدقهلية وبورسعيد " والولايات المتحدة الأمريكية، و الإعلان عن إطلاق برنامج فولبرايت للدمج والإتاحة، والتى تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من ذوى الهمم بالمنح التى تقدمها الهيئة ، هذا يشار إلى أن ورش العمل المُنعقدة غدًا ستدور حول آلية تنمية مهارات كتابة الاقتراحات وإجراء المقابلات الشخصية.

وفى ختام الفعالية تسلمت " الدكتورة منال عوض " درع الهيئة قدمته لها الدكتورة ماجى نصيف تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وحرصها على التعاون مع الهيئة.

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دمياط أعضاء هيئة التدريس اساتذة الجامعات الجامعات المصرية الدكتورة منال عوض القيادات التنفيذية الولايات المتحدة بروتوكول تعاون حسن عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة مدينة راس البر

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