غياب طارق حامد عن مباراة اتحاد جدة ضد الهلال بسبب الإصابة

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، اصابة طارق حامد لاعب الاتحاد السعودي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاتحاد يفتقد لخدمات طارق حامد أمام الهلال غدًا في الدوري السعودي بسبب الإصابة”.

من جانب اخر، قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن عقد ليونيل ميسي مع الهلال السعودي، يشير إلى أن قائد منتخب الأرجنتين، سيتقاضى مبلغ مالي قيمته 522 مليون جنيه إسترليني خلال مدة عقده، أي ما يعادل 658 مليون دولار، ليصبح الأعلى في التاريخ.

الاتفاق الذي تم بين ليونيل ميسي والهلال السعودي، يقضي باستمراره لمدة عامين، مع خيار التجديد لموسم ثالث، ليصبح عمر حامل لقب كأس العالم بعد انتهاء عقده 38 عامًا.