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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرابع من نوعه.. مجلس أوروبا يعقد أول قمة له منذ 20 عاما

مجلس أوروبا
مجلس أوروبا

يستعد 30 رئيس دولة وحكومة أوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى التوجه إلى آيسلندا للمشاركة في أول قمة لمجلس أوروبا تعقد منذ نحو 20 عاماً.

ووفقا لتقارير إعلامية عالمية، من المتوقع أن يكون ضمن المشاركين في القمة، المستشار الألماني، أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

ويسعى مجلس أوروبا، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

ويختلف المجلس عن الاتحاد الأوروبي، ما جعل في قائمة أعضائه البالغ عددهم 46 دولة مثل بريطانيا وتركيا وأوكرانيا.

وستشارك في القمة، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ومراقبون من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتعتبر القمة التي تعقد في العاصمة ريكيافيك الأولى لمجلس أوروبا منذ العام 2005 ، ورابع اجتماع من نوعه لرؤساء الدول والحكومات.

ومن المتوقع أن تتصدر حرب أوكرانيا جدول أعمال القمة التي تستمر يومين. وينتظر أن يناقش أعضاء المجلس كيف يمكن تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب في أوكرانيا. 

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