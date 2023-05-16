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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني: محور الحماية الاجتماعية يستهدف تغطية أكبر قدر من الفقراء

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بـ الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني اليوم ستتناول الحديث عن قضيتين وهما السياحة والعدالة الاجتماعية، متابعة: “محور العدالة الاجتماعية سيشمل الحديث عن برامج الحماية والاجتماعية والوضع الراهن والتطورات”.

وأضافت هبة واصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن محور الحماية الاجتماعية يمثل الأولوية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تبذل الدولة جميع جهودها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتغطية أكبر قدر من الفقراء، بمظلة الحماية الاجتماعية، معقبة: “تغطية الفقراء هو أكثر سؤال تم طرحه في محور الحماية الاجتماعية”.

وتابعت: “مصر تمتلك جميع مقومات السياحة، ولكننا نحتاج إلى إدارة جيدة”، متابعة: “المشكلة لا تكمن في المقومات السياحية، بل في إدارة القطاع”.

وشددت على أهمية إدارة ملف السياحة بدون وسطاء، وذلك لتوفير العملة الصعبة، مؤكدة أن السياحة والاستثمار أكبر قطاعين قادرين على جلب العملة الصعبة.

 

الحوار الوطني العدالة الاجتماعية السياحة جلسات الحوار الوطني اخبار التوك شو

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