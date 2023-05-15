عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب الطماوي: جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل الأحزاب السياسية والمتخصصين

إيهاب الطماوي، مقرر
إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الجلسات الأولى للحوار الوطني كانت مخصصة للمحور السياسي، متابعا: خصص يوم الأحد من كل أسبوع للمحور السياسى.

 

واسترسل "إيهاب الطماوي" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للمحور الاقتصادي، ويوم الخميس للمحور المجتمعي، منوها بأن جلسات الحوار الوطني بالأمس ناقشت قضية النظام الانتخابى لمجلس النواب فى ضوء الضوابط الدستورية.

 

وأكمل: الجلسات شهدت حضور كل الأحزاب السياسية والمتخصصين، وتم عرض الرأى والرأى الآخر والبعض نادى بالقائمة النسبية والآخر بالقائمة المغلقة.

 

وشدد على أن  الهدف من جلسات الحوار الوطني البحث عن المساحات المشتركة بين جميع المشاركين، مؤكدا على أنه لن يكون هناك مجال للخلاف.

 

ولفت إلى أن جلسات الحوار الوطني بالأمس شهدت حضورا من كافة القوى والتيارات السياسية، منوها بانه لا يوجد تصويت على القضايا خلال الجلسات، وسيتم رفع الأراء لمجلس الأمناء

الحوار الوطني لجنة الأحزاب بالحوار الوطني النظام الإنتخابى مجلس النواب مجلس الأمناء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أسماء أبو اليزيد تحتفل بخطوبتها من مدرب لياقة بدنية| صور

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

مفاجأة.. أحمد حسن: مهاجم بشكتاش التركي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

ترشيحاتنا

إعاقة عمليات الفرز.. كيليشدار يوجه اتهامات خطيرة لـ حزب العدالة والتنمية

قرب انتهاء فرز الأصوات.. اعرف نتائج الانتخابات الأولية بين أردوغان وكليتشدار الآن

مقاول اكتشف الرفات.. كيف تم التوصل لقاتل طفل دمياط بعد 8 سنوات على اختفائه؟

تحذير عاجل من ظاهرة مؤثرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أزمة جديدة فى الزمالك.. غضب اللاعبين على أوسوريو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس يصلي قداس الأحد في بازيليك القديس يوحنا بروما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بإطلالة لافتة

بيع طقم مائدة خاص بـ هتلر بسعر خيالي.. صور

موسم مظلم.. أسباب سقوط الزمالك إفريقيا وفقدان الأمل في المنافسة على الدوري

أجنبي يغلق زجاجة حليب بـ قفل في محل عمله.. تعرف على السبب

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ