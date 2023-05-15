إيهاب الطماوي: جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل الأحزاب السياسية والمتخصصين

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الجلسات الأولى للحوار الوطني كانت مخصصة للمحور السياسي، متابعا: خصص يوم الأحد من كل أسبوع للمحور السياسى.

واسترسل "إيهاب الطماوي" خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للمحور الاقتصادي، ويوم الخميس للمحور المجتمعي، منوها بأن جلسات الحوار الوطني بالأمس ناقشت قضية النظام الانتخابى لمجلس النواب فى ضوء الضوابط الدستورية.

وأكمل: الجلسات شهدت حضور كل الأحزاب السياسية والمتخصصين، وتم عرض الرأى والرأى الآخر والبعض نادى بالقائمة النسبية والآخر بالقائمة المغلقة.

وشدد على أن الهدف من جلسات الحوار الوطني البحث عن المساحات المشتركة بين جميع المشاركين، مؤكدا على أنه لن يكون هناك مجال للخلاف.

ولفت إلى أن جلسات الحوار الوطني بالأمس شهدت حضورا من كافة القوى والتيارات السياسية، منوها بانه لا يوجد تصويت على القضايا خلال الجلسات، وسيتم رفع الأراء لمجلس الأمناء