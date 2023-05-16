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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة مُكبرة بجنوب سيناء.. ضبط 14 ديلر بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات

متهمين
متهمين

 شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (طور سيناء ، رأس سدر ، أول شرم الشيخ ، دهب ، نويبع ، أبو زنيمة).

 أسفرت جهود الحملات عن ضبط (14 شخص) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 14,300 كيلو جرام -كمية من مخدر الخشخاش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من بودرة خام الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت  4,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,035 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو "آيس" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) .

 كما تم ضبط (5) قضايا فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضُبط خلالهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وكذا ضبط (3) أشخاص محكوم عليهم فى أحكام جنائية .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى المواد المخدرة ومروجيها وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام وجرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

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