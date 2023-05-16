تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبول تنفيذ التعويم الخامس منذ 2016، والذى يعد سادس تعويم فى تاريخ الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل قرار التعويم حوالى 60 يوما، وفقاً لأحدث توقعات البنوك والمؤسسات الدولية بشأن تحركات الجنيه المصري الفترة المقبلة .

وأضاف الإدريسي خلال حلقة جديدة ببرنامج “ الخبير الاقتصادى” على موقع صدى البلد، أن بنك "سيتي جروب" يتوقع أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يؤجل قراره بشأن تخفيض الجنيه على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، حيث يأتي هذا التوقع عكس الرهانات الأخرى التي ترجح انخفاض الجنيه في القريب العاجل، ودة وفق ما أفادت به وكالة بلومبرغ.

وقال ان "سيتي جروب" إن حدوث انخفاض حاد آخر في الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية هيعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5٪ وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.

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الدكتور على الإدريسي، هو أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري،أستاذ الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم بمدينة ٦ أكتوبر، و عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، وله خبرة كبيرة في التواجد الاعلامى منذ عام ٢٠١٤ كمحلل اقتصادى لدى عديد من القنوات المحلية و الدولية.