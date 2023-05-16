عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف أخر التطورات في صفقة الحبوب البحرية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الأسئلة ما زالت تطرح حول وجهة نظر روسيا من صفقة الحبوب البحرية السوداء، وأنه سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن تجديدها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على الصحفيين، إن "الاتصالات حول هذا الموضوع كانت مستمرة".

وفي وقت سابق، أكد  الكرملين، أن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية فيما يتعلق بالاتفاق.

وقال بيسكوف: إن "العمل متواصل. وموقفنا معروف... وثابت".

وتابع "لذلك دعونا ننتظر نتيجة المفاوضات".

وأُبرم اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، إلا أن موسكو تشكو من عراقيل تواجه صادراتها الزراعية.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قال وزير الزراعة الأوكراني، الثلاثاء، إن بلاده تملك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو، وإن أوكرانيا لن تعتبر ذلك "احتمالا مروعا".
 

اتفاق تصدير الحبوب أزمة الغذاء العالمي أزمة الغذاء العالمية المتحدث باسم الكرملين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تصدير الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

اعتقال رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا.. تفاصيل

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً مهماً خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ