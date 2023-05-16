الكرملين يكشف أخر التطورات في صفقة الحبوب البحرية

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الأسئلة ما زالت تطرح حول وجهة نظر روسيا من صفقة الحبوب البحرية السوداء، وأنه سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن تجديدها.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ردا على الصحفيين، إن "الاتصالات حول هذا الموضوع كانت مستمرة".

وفي وقت سابق، أكد الكرملين، أن كافة الأطراف ذات الصلة تعي وجهة النظر الروسية فيما يتعلق بالاتفاق.

وقال بيسكوف: إن "العمل متواصل. وموقفنا معروف... وثابت".

وتابع "لذلك دعونا ننتظر نتيجة المفاوضات".

وأُبرم اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، إلا أن موسكو تشكو من عراقيل تواجه صادراتها الزراعية.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قال وزير الزراعة الأوكراني، الثلاثاء، إن بلاده تملك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو، وإن أوكرانيا لن تعتبر ذلك "احتمالا مروعا".

