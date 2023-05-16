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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

صدى البلد

تواصل نيابة أكتوبر تحقيقاتها في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج. 

وتقدم فهد مرزوق، دفاع زوجة حسن شاكوش، أمس الاثنين، لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله بخلاف ما يدعي أنه كان لا يعلم بزواجها من رجل قبله. 

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لشاكوش يقول فيها لريم: "أنا اخترتك من بين إخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح ما تحلميش بيه". 

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وطالب مرزوق أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيدا، خاصة أن ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول لتسليمها للمأذون ثم فوجئت عندما اطلعت في النيابة على قسيمة زواجها انه مسجل بها أنها بكر رشيد.

ومثلت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أمام نيابة أكتوبر أول لسماع أقوالها في اتهام شاكوش لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

وطالب مرزوق أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرا رشيدا، خاصة أن ريم طارق قدمت للمأذون قسيمة طلاقها من زوجها الأول، وبالتالي ليست مسئولة عن التزوير في قسيمة زواجها من شاكوش، حيث اطلعت عليها في النيابة وفوجئت بأنها مسجل بها أنها بكر رشيد. 

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش، أدلة تثبت سلامة موقف موكلته، واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج".

وعقب الاستماع لأقوالها، وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون، وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه، وقررت إخلاء سبيلها بدون ضمان، ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما. 

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق، 28 سنة، ربة منزل، مقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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