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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ملتقى "أهل مصر" بالعريش نواة لمشروعات صغيرة.. يكشف مواهب المحافظات الحدودية.. ويثبت عودة الاستقرار والأمان لأرض الفيروز

ملتقى أهل مصر
ملتقى أهل مصر

استضافت أرض الفيروز سيناء، قرابة الـ100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، ومن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء وشباب من محافظة القاهرة، في الدورة الـ 11 من الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، بهدف دمج الشباب ونقل ومشاركة أفكارهم للتعرف على مختلف البيئات.

 

ملتقى أهل مصر يقدم العشرات من الورش الفنية

 

وشهد قصر ثقافة العريش، انطلاق الورش الفنية والحرفية لشباب الملتقى الثقافي الحادي عشر "أهل مصر"، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجاءت غالبية الأعمال المنفذة بالورش كتمهيد لبرنامج العمل الذي سيتم العمل عليه على مدار الأسبوع الثقافي، ففي ورشة النقش على الصدف قام الفنان جلال عبد الخالق بتعليم المتدربين كيفية نقل الرسمة على الصدفة والتأكيد عليها بفريزة رفيعة، وفي ورشة الطرق على النحاس للمدرب يوسف جلال أوضح كيفية نقل الرسمة على قطعة النحاس وعمل الغائر. 

كما قام المدرب خالد عبد الحميد في ورشة التشكيل بالورق بعمل نموذج لحيوان وتعليم الشباب كيفية تنفيذ الجسم والرأس بالرقبة والأرجل وكيفية تثبيتهم ببعض لعمل نموذج للشكل المراد تنفيذه.

وفي ورشة الخيامية بدأ الفنان كريم خلف بالتعريف بأنواع الخامات والأدوات المستخدمة وشرح كيفية الطبع على القماش. وعرف الفنان مصطفى إسماعيل في ورشة الجلد، تاريخ الجلود وأنواعها والخامات والأدوات المستخدمة والتعريف بكيفية عمل تصميمات للشنط والمحافظ.

وفي ورشة الديكوباج شرحت المدربة رانيا المهدي كيفية عمل الديكوباج البارز ودهان قطعة الخشب بالبلاستيك الأبيض وكيفية فرد عجينة السيراميك على الصورة المستخدمة لعمل طبقات وطبع نسختين من الصورة للصق إحداهما على الخشب والأخرى على عجينة السيراميك.

أما ورشة الحلي مع المدربة حورية عصمت فتم التعرف على الأدوات المستخدمة وتعليم المتدربين كيفية مسك الأدوات واستخدامها في عمل القطع الفنية وتشكيلها.

وبدأت ورشة الدراما المسرحية فقام المخرج مجدي الشريف بتعريف المسرح وعناصره وما هي آليات العمل.

 

محمد نبيل: وجود شباب مصر على أرض الفيروز رسالة لاستقرار الوطن

 

 

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن وجود أكثر من مئة شاب وفتاة من المحافظات الحدودية إلى جانب شباب من محافظة القاهرة للمشاركة بملتقى الشباب بمحافظة العريش هو رسالة لاستقرار الوطن وعودة السلام لسيناء وانتصار لدماء الشهداء، كما دعى الشباب أن يكونوا سفراء في محافظاتهم لتوضيح ونقل الصورة عن مدى الأمان في سيناء.

 

من جهته أكد أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، أن الأنشطة المقامة خلال فترة انعقاد الملتقى تضم مجموعة من الورش الفنية والحرف التراثية وزيارات سياحية ومشاهدة عروض مسرحية وعروض سينمائية، وأن الهدف من هذه الورش هو أن تكون نواة لمشروعات صغيرة، واستعرض الورش الفنية بالملتقى والتي تضم الديكوباج والحلي والجلد الطبيعي والنحاس والتشكيل بالورق لعمل مجسمات والخيامية إلى جانب ورشة دراما مسرحية.

 

هشام عطوة: أهل مصر يلقي الضوء على المشروعات التنموية في أرض سيناء العزيزة

 

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر" الذي تعقده الهيئة حاليا بالعريش بمحافظة شمال سيناء، يهدف إلى تعريف الشباب وإلقاء الضوء على المشروعات التنموية في أرض سيناء العزيزة في مختلف المجالات، بعد أن عاد إليها الأمن والأمان بفضل جهود وتضحيات أبنائها المخلصين، لتسير نحو مستقبل واعد ومبشر.

وأضاف "عطوة": يأتي الملتقى ضمن برنامج شامل تعمل عليه الهيئة برعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بعد إعلانها تكثيف الفعاليات الثقافية بأرض الفيروز، والتي شهدت افتتاح سينما الشعب بالعريش مطلع هذا العام وعودة ليالي رمضان وافتتاح عدة مواقع ثقافية، بالإضافة إلى العروض المسرحية بقصر ثقافة العريش التي انطلقت الليلة.

 كما تشهد العريش أيضا في الأيام المقبلة تنفيذ مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء محافظة شمال سيناء، يحاضر به نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين، وغيرها من البرامج الثقافية التي تستقبلها سيناء قريبا، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة بشباب وأبناء المحافظات الحدودية استمرارا لاستراتيجية العدالة الثقافية التي تنتهجها للوصول بخدماتها الثقافية والفنية لربوع مصر كافة والموجه لفئات المجتمع، لذا كان الحرص على تنوع البرنامج الفني المقدم للشباب في الملتقى ما بين الورش الفنية والزيارات لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء، بخلاف إتاحة فرص تبادل الرؤى والأفكار بينهم بما يحمل فائدة كبيرة تنعكس على مردود ما يقدمونه في المستقبل لبلادهم.

وقدم رئيس الهيئة تحياته للشباب المشارك بالملتقى معربا عن أمنياته بتحقيق أقصى فائدة مرجوة من الفعاليات المقدمة به، مشيرا إلى عدة فعاليات مقبلة ضمن "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والتي سبق للهيئة أن نظمت منه 10 ملتقيات للشباب، و24 أسبوعا ثقافيا للأطفال، و12 ملتقى للمرأة، من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان ومطروح، والشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، جاءت كلها سعيا لتمكين وتدريب واكتشاف كنوز ومواهب أبناء مصر وإتاحة المجال أمامهم عبر برامج يشرف عليها مدربون ومتخصصون في عدة مجالات فنية.

أرض الفيروز سيناء اهل مصر الملتقى الثقافي أرض سيناء العزيزة المشروعات التنموية

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