عدم الاحتفاظ بالمصرية .. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

صدّق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على القرار الوزاري رقم 690 لسنة 2023، والمتضمن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب وزير الداخلية في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزارة الداخلية، «يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً المدرجة أسماؤهم من مروان محمد رشاد وحتى محمود محمد محمود ، بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين كل اسم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.