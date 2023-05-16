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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. سحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا

باسبور
باسبور

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 693 لسته 2023 بشأن تجنس مواطنين بـ الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء بنص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية  بموجب 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

و نصت المادة الأولى على أنه يؤذن لكل من 21 مواطنا أولهم أحمد رشا أحمد رشاد  - وآخرهم بيتر نشأت منير  المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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الأجنبية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية القرار الوزارى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

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