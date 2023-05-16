خلال جولته الميدانية.. محافظ بورسعيد يستمع لآراء المواطنين بمنطقة قبضايا

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منطقة قبضايا بحي الزهور اليوم، الثلاثاء، خلال جولة ميدانية موسعة، لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الحفاظ على ما تم إنجازه من تطوير بالمنطقة، ودعم جهود المحافظة في تحقيق المظهر الحضاري والجمالي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه جرى تطوير شامل بمنطقة قبضايا شملت دهان واجهات العمارات وأعمال الأسلفت ورصف الطرق، وكذلك صب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجديدة بعد رفع الأعمدة القديمة وزرع كابلات كهرباء جديدة بالتوازي مع إنشاء بالوعات مطر جديدة وتجهيز مسطحات للزراعة وأعمال التجميل بالمنطقة، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والشركات المسئولة عن أعمال التطوير.

والتقى محافظ بورسعيد خلال جولته، عددا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول ما شهدته المنطقة من تطوير، حيث وجه المواطنون الشكر لمحافظ بورسعيد على جولاته المكوكية لمتابعة التطوير بحي الزهور.

كما استمع المحافظ لعدد من طلبات وشكاوي بعض المواطنين، موجها الجهات المختصة بسرعة الاستجابة، و تقديم كافة الدعم للمواطنين وإزالة اسباب الشكوي.

محافظ بورسعيد يؤكد أن "قبضايا" شهدت تطوير على أعلى مستوى. IMG-20230516-WA0048 IMG-20230516-WA0050 IMG-20230516-WA0049 IMG-20230516-WA0051 IMG-20230516-WA0046 IMG-20230516-WA0047 IMG-20230516-WA0052

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور.

ولفت إلى أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، حيث شهدت منطقة قبضايا أعمال تطوير غير مسبوقة لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.