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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 |الادارات التعليمية تعلن تفاصيلها عبر فيس بوك

ارقام جلوس الثانوية
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 مازال طلاب الثانوية العامة 2023 يبحثون عنها في جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت .

ومن جانبها أكدت الإدارات التعليمية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه للحصول

على ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • يدخل الطالب على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله : https://moe-register.emis.gov.eg/
  • يتم الدخول بإستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب .
  • يتم الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

موعد إعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة ، أن موعد إعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 هو منتصف شهر مايو الجاري .

وبناءا على هذه التصريحات ، ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عدد الخانات المخصصة لكتابة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 في البابل شيت  7 خانات فقط تناسب رقم الجلوس المكون من 7 ارقام ، حيث تم إلغاء الخانة الاضافية التي كانت تربك الطلاب العام الدراسي الماضي .

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
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