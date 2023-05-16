ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 |الادارات التعليمية تعلن تفاصيلها عبر فيس بوك

ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 مازال طلاب الثانوية العامة 2023 يبحثون عنها في جميع محركات البحث الموجودة على شبكة الانترنت .
ومن جانبها أكدت الإدارات التعليمية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه للحصول
على ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع الخطوات التالية :
- يدخل الطالب على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله : https://moe-register.emis.gov.eg/
- يتم الدخول بإستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب .
- يتم الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.
موعد إعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة ، أن موعد إعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 هو منتصف شهر مايو الجاري .
وبناءا على هذه التصريحات ، ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 بفارغ الصبر اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ساعات .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عدد الخانات المخصصة لكتابة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 في البابل شيت 7 خانات فقط تناسب رقم الجلوس المكون من 7 ارقام ، حيث تم إلغاء الخانة الاضافية التي كانت تربك الطلاب العام الدراسي الماضي .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء
الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا
إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة