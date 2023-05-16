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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتفليكس تعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات"

مدرسة الروابي للبنات
مدرسة الروابي للبنات

أعلنت منصة نتفليكس انتهاء تصوير الموسم الثاني من المسلسل الأردني “مدرسة الروابي للبنات”، بعد الكشف عن بدء التحضير له في مايو الماضي. 

 

ونشرت منصة نتفليكس فيديو كوميدي من كواليس تصوير مسلسل “مدرسة الروابي للبنات”،  ظهرت فيه الميس عبير وهي تعلن الخبر. 

 

مدرسة الروابي للبنات من بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي. "مدرسة الروابي" من إنتاج: تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني، منتج المنفذ: شيرين كمال، نادين طوقا.

 

 

تعرض مسلسل مدرسة الروابي للبنات الى انتقادات لاذعة فور عرضه خاصة وانه يتناول مواجهة التنمر في إحدى المدارس، ويكشف عن المشاكل التي تتعرض له تلك الفئة من الفتيات .

 

إذ تبدأ أحداث مسلسل الروابي للبنات حول "مريم" الفتاة الهادئة التي فجأة تجد نفسها موضع اتهامات من الجميع، بسبب "ليان" وصديقاتها اللاتي اعتدن التنمر عليها ، لتبدأ رحلة انتقامها، لنرى كواليس ما يحدث بين المراهقات والموضوعات التي تثير اهتماماتهن.

 

مسلسل مدرسة الروابي للبنات تكون موسمه الأول من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.

 

وتمكن مسلسل مدرسة الروابي للبنات من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر على منصة نتفليكس.

 

وكعادة نتفليكس فإن مسلسل مدرسة الروابي للبنات تم عرضه مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم .

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