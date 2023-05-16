اشتري الشبكة.. أكثر من 500 جنيه انخفاضا في جرام الذهب

تشهد أسواق الذهب في مصر انخفاضات ملحوظة في سعر الجرام في مختلف الأعيرة، وهذا ما أكد عليه كافة الخبراء والمتخصصون الذين ارجعوا ذلك الانخفاض إلى إيجابية قرار الحكومة الأخير بإعفاء واردات الذهب من الضرائب.

انخفاض مستمر لسعر الذهب

تستمر أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي في ظل تراجع الطلب المحلي خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من التحركات من قبل الحكومة والجهات المعنية لتحقيق الاستقرار في الأسواق بشكل عام وهو ما انعكس على أداء الذهب.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2285 جنيه للجرام منخفضا بمقدار 45 جنيها عن سعر افتتاح الأمس، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيها، بحسب جولد بيليون وعند مقارنة سعر اليوم بأعلى سعر تم تسجيله للذهب عند 2800 جنيه للجرام، نجد أن السعر انخفض بنسبة 18.4% تقريباً وفقد 515 جنيها من قيمته في فترة زمنية قليلة نسيباً، وهو ما يدفع البعض ليشير أن الارتفاعات القياسية التي شاهدنها في أسعار الذهب سابقاً كان مبالغ فيها ولا تعبر عن السعر الواقعي.

السبب الرئيسي وراء الارتفاعات الحادة في أسعار الذهب كان الطلب المحلي الحاد على المعدن النفيس كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وضد التوقعات بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من جديد، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأسواق من تراجع في المعروض من السبائك والعملات الذهبية مما تسبب في حالة من التسعير المبالغ فيها للذهب.

وبعد أن استوعبت أسواق الذهب هذا الطلب الحاد عادت الأسعار إلى التراجع التدريجي كما نشهد حالياً، بمساعدة دعم من عدة مبادرات كان أهمها السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم إلى جانب خفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية لتقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ودعم أسواق المشغولات التي عانت من الركود خلال الفترة الأخيرة، بحسب تحليل جولد بيليون.

أسعار الذهب اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023.

وقد انخفضت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

سعر الذهب عيار 18 سجل 1973 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 2290 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 سجل 2617 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 18320 جنيها.

سر انخفاض أسعار الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،أن أسباب تراجع أسعار الذهب في الاسواق الان ياتي بعد مبادرة وزارة التموين، ومبادرة دخول الذهب مع الوافدين.

وتوقع مستشار وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية، مزيداً من الانخفاضات الفترة القادمة بواقع يتراواح مابين 50-100 جنيهاً ، لان السعر الان في السوق لازال أعلى من المعتاد.

وأشار إلى لى أن المبادرة دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية من الخميس، قائلاً : " بدأت المحلات بدأت تشهد تدفق السبائك من الخارج لكن لم نصل للذورة حيث مر عليها فقط عدة ايام وهناك تيسيرات على الارض الناس لسه بتستطلع.

وكشف أنه في ظل تزامن ذلك مع زيادة حجم الطلب من المصريين أتت المبادرة لضبط اسعار السوق، قائلاً : " رغم إستمرار الطلب العالي من قبل المصريين على إقتناء الذهب خاصة السبائك والجنيهات ولولا هذه المبادرة لاتخطى جرام الذهب 3000 جنيها.

ومن جانبه أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ، أن الشعبة رحبت بقرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الضرائب بما يسهم في توفير خام الذهب وبالتالي يحدث استقرار في الأسواق والأسعار .

وقال هاني ميلاد في تصريحات تليفزيونية:" شهدنا خلال الأيام الماضية أسعار مبالغة في أسعار عيار 21 ووصل سعر الجرام لـ 2800 جنيه لكن سعر عيار 21 انخفض بشكل كبير ويتراوح بين 2350 و2380 .

وتابع هاني ميلاد:" الأسعار الحالية أصبحت قريبة من السعر العالمي لكننا لم نصل بعد للسعر العالمي، والسعر الحالي في الأسواق هو سعر شراء"، مضيفا :" هناك ارتفاعات في سوق الذهب العالمي بأكثر من 2000 دولار للوقية".