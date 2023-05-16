الأهلي يقترب من ضم لاعب "مفاجأة".. تفاصيل

كشف الإعلامي مجدى عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق عن اهتمام النادي الأهلي بضم لاعبين مميزين بداية الموسم الجديد.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "نجم الداخلية قريب من الانضمام إلى الأهلي، رافضًا الإفصاح عن أسم اللاعب "

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادى العقربى برادس.