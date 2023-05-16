عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقترب من ضم لاعب "مفاجأة".. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي مجدى عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق عن اهتمام النادي الأهلي بضم لاعبين مميزين بداية الموسم الجديد.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "نجم الداخلية قريب من الانضمام إلى الأهلي، رافضًا الإفصاح عن أسم اللاعب "

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادى العقربى برادس.

مجدي عبد الغني الإنتقالات الصيفيبة النادي الأهلي ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات

فضيحة جديدة.. مركز بايدن يتلقى ملايين الدولارات من الصين

الدفاع الصينية تحذر: أمريكا تحاول تغيير التاريخ بشأن تايوان

أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني

صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ