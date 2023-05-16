محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، والدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا ، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يحظى هذا المشروع باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح الداودى، بأن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التى تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التى تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان.

وأضاف محافظ قنا ، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام فى زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة فى محافظة قنا.

و أشارت مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم تنفيذ حملات تنشيطية و3 قوافل مكبرة و 176 زيارة للعيادات المتنقلة و تنفيذ 274 زيارة للطبيب الزائر، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة في المناطق النائية والمحرومة، وكذلك تم تدريب 50 طبيب و97 ممرضة و 55 مشرفة رائدات لتحسين جودة الخدمات المقدمة.



