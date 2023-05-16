عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة

اجتماع الصحة بقنا
اجتماع الصحة بقنا

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مع الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، والدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير تنظيم الأسرة بالمديرية، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة. 

وقال محافظ قنا ، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يحظى هذا المشروع باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك لدوره في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة.

وأوضح الداودى، بأن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التى تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التى تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان.

وأضاف محافظ قنا ، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام فى زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة فى محافظة قنا.

و أشارت مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم تنفيذ حملات تنشيطية و3 قوافل مكبرة و 176 زيارة للعيادات المتنقلة و تنفيذ 274 زيارة للطبيب الزائر، لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة في المناطق النائية والمحرومة، وكذلك تم تدريب 50 طبيب و97 ممرضة و 55 مشرفة رائدات لتحسين جودة الخدمات المقدمة.


 

قنا جودة حياة المواطن القضية السكانية منظور تنموي شامل تحسين مستويات المعيشة الزيادة السكانية النمو السكاني مبادرات الصحة الإنجابية قوافل مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الشباب والرياضة ومعهد بحوث الإلكترونيات

فضيحة جديدة.. مركز بايدن يتلقى ملايين الدولارات من الصين

الدفاع الصينية تحذر: أمريكا تحاول تغيير التاريخ بشأن تايوان

أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني

صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجمهور

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ