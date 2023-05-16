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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بأستخدام الطاقة الشمسية..طلاب هندسة المطرية يبدعون فى صناعة نظام ري صديق للبيئة

مشروع الري بأستخدام
مشروع الري بأستخدام الطاقة الشمسية

يبتكر طلاب كلية الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات الهامة التى تعمل على تنمية المجتمع و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 . 

و من ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات كشف طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان ابتكار مجموعة منهم مشروع لري الاراضي الزراعية بأستخدام الطاقة المتجددة . 

و صرح الطالب صلاح الدين عبد العزيز احد القائمين على المشروع لصدى البلد ان المشروع الخاص بهم كان نموذج لتطبيق ما يدرسونه بالكلية على ارض الواقع و ربط دراستهم بسوق العمل و متطلبات العصر ، حيث تناول المشروع مشاكل “ نقص الكهرباء في المناطق الزراعية النائية وارتفاع أسعار الديزل ” ما يؤثر سلبا على ضخ المياة للاراضي الزراعية .


و تابع صلاح عبد العزيز ان المشروع تناول صناعة نظام ري ذكي بأستخدام الطاقة الشمسية يتم التحكم به عن بعد دون الحاجة للتواجد بمكان الري ، كما انه يمكن ضبط هذا النظام للري تلقائيا دون الحاجة للتدخل البشري  ، كما قال صلاح انه تم تطبيق هذا المشروع معتمدين على الوحدات الكهروضوئية و وحدة التحكم عن بعد بنظام اردوينو 

و تابع الطالب صلاح عبد العزيز لصدى البلد ان المشرع هدف الى تقليل الفاقد من المياه و ضخ كميات مناسبة حفاظا على المياة ، و الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة . 
 

و شارك فى صناعة هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الاعدادي بهندسة المطرية و هم " عبد الرحمن عادل نبيه/صلاح الدين عبد العزيز جاب الله/ شهاب اسامه عبد المحسن / سماح عباس فارس / سميره وجدي يسي / صابرين صبري عبد الوهاب . 

طلاب بهندسة حلوان
طلاب بهندسة حلوان
أهداف التنمية المستدامة الاراضي الزراعي استخدام الطاقة الشمسية كليات الهندسة

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