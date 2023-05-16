بأستخدام الطاقة الشمسية..طلاب هندسة المطرية يبدعون فى صناعة نظام ري صديق للبيئة

يبتكر طلاب كلية الهندسة بالجامعات المصرية العديد من المشروعات الهامة التى تعمل على تنمية المجتمع و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 .

و من ضمن ابتكارات طلاب كليات الهندسة بالجامعات كشف طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان ابتكار مجموعة منهم مشروع لري الاراضي الزراعية بأستخدام الطاقة المتجددة .

و صرح الطالب صلاح الدين عبد العزيز احد القائمين على المشروع لصدى البلد ان المشروع الخاص بهم كان نموذج لتطبيق ما يدرسونه بالكلية على ارض الواقع و ربط دراستهم بسوق العمل و متطلبات العصر ، حيث تناول المشروع مشاكل “ نقص الكهرباء في المناطق الزراعية النائية وارتفاع أسعار الديزل ” ما يؤثر سلبا على ضخ المياة للاراضي الزراعية .



و تابع صلاح عبد العزيز ان المشروع تناول صناعة نظام ري ذكي بأستخدام الطاقة الشمسية يتم التحكم به عن بعد دون الحاجة للتواجد بمكان الري ، كما انه يمكن ضبط هذا النظام للري تلقائيا دون الحاجة للتدخل البشري ، كما قال صلاح انه تم تطبيق هذا المشروع معتمدين على الوحدات الكهروضوئية و وحدة التحكم عن بعد بنظام اردوينو

و تابع الطالب صلاح عبد العزيز لصدى البلد ان المشرع هدف الى تقليل الفاقد من المياه و ضخ كميات مناسبة حفاظا على المياة ، و الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة .



و شارك فى صناعة هذا المشروع مجموعة من طلاب الفرقة الاعدادي بهندسة المطرية و هم " عبد الرحمن عادل نبيه/صلاح الدين عبد العزيز جاب الله/ شهاب اسامه عبد المحسن / سماح عباس فارس / سميره وجدي يسي / صابرين صبري عبد الوهاب .