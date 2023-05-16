السلطات الفرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية لحاكم مصرف لبنان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لاتهامة بالتزوير وغسيل الأموال.

وفي وقت سابق، وجه ممثلي الادعاء الفرنسي اتهامات لرياض سلامة بالتزوير وغسل الأموال، وفقا لرويترز.

وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو المقبل.

من جانبه، رفض سلامة التعليق على اتهامات استخدامه وثائق مزورة، ونفى مرارا الاتهامات له بالتزوير وغسل الأموال، قائلا إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.