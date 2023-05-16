أول رد من حاكم مصرف لبنان بعد مذكرة اعتقاله في فرنسا

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن مذكرة اعتقاله في فرنسا تمثل خرقا للقوانين الدولية وكذلك الفرنسية.

وأعلن رياض أنه سيطعن على قرار القاضية التي اتخذت هذا القرار بناءً على أفكار سابقة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لاتهامه بالتزوير وغسيل الأموال.

وفي وقت سابق، وجه ممثلو الادعاء الفرنسي اتهامات لرياض سلامة بالتزوير وغسل الأموال، وفقا لرويترز.

وورد الاتهام باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يكشف عنه من قبل، في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل جلسة من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو المقبل.