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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

السعودية
السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة مساء متوقعا أن تكون مصحوبة برياح وتساقط برد وتدفق سيول.

أوضح المركز السعودي للأرصاد، أن التحذير يشمل: “الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، مرات”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المركز السعودي للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، وحذر من أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على مناطق في المملكة. 

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وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن هذه المناطق تشمل نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية؛ تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

كما حذر المركز السعودي للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظات: العلا، والعيص، وخيبر.

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