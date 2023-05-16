محمد صديق: إنبي ضمن البقاء فى الدوري والاتحاد كان فريقا صعبا

قال محمد صديق المدرب العام لنادي إنبي أن الفوز على الاتحاد السكندري، كان أمر مهم للغاية وصعب، وأى ثلاث نقاط تصنع الفارق فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأمور مطمئنة بنسبة 90% فى جدول ترتيب الدوري وأصبحنا فى منطقة هادئة، ونحن عندما تولينا تدريب إنبي مع الكابتن تامر مصطفي كان لدي الفريق 13 نقطة، ولكن الحمدلله بسبب الشغل قدرنا نفوز على الزمالك والمقاوولن وحرس الحدود والبنك الأهلي.

وكان فريق إنبي حقق الفوز أمام نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.