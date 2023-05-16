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شخصيات عامة ورجال أعمال يشاركون في جنازة المهندس أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أحمد موسى يقدم العزاء للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقه

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، تقريرا مفصلا عن جنازة المهندس أحمد أبو العينين مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمسجد الشرطة.

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عزة مصطفى: تشييع جثمان شقيق النائب محمد أبو العينين في جنازة مهيبة


وخلال الفقرة قال الإعلامي أحمد موسى، إن شخصيات عامة ورجال أعمال يشاركون في جنازة المهندس أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمسجد الشرطة.
 

وتابع أحمد موسى، أن الآلاف يشاركون في تشييع جنازة المهندس أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمسجد الشرطة.

 

وأشار أحمد موسى، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تلقى العزاء من أمام مقابر الأسرة بشبرامنت، والعزاء يقام بعد صلاة المغرب غدا الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


وشيعت ظهر اليوم جنازة أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بخصوص كبار رجال الأعمال والدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.  


وكان من ضمن الحضور في صلاة الجنازة على شقيقة النائب محمد أبو العينين، سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، والكاتب الصحفي أحمد صبري، وعمر أبو العينين، ويوسف أبو العينين، ونجلا النائب محمد أبو العينين، محسن حسن، مدير عام كليوباترا جروب، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، والإعلامي أحمد موسي.

 

وفاة شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل النواب


حضر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولين العرب، والمستشار القانوني حسام السنهوري، ورجل الأعمال أحمد عز، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وصفاء نوار، رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، ومحمد وديع، رئيس تحرير موقع سي، وعمرو الخياط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، بجانب قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
 


استقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عزاء شقيقه الراحل أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، أمام مقابر العائلة بشبرامنت بمحافظة الجيزة.


ومن المقرر إقامة العزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


ببالغ الخزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، الذي وافته المنية اليوم.


وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية: "انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيقي  أحمد محمد أبو العينين - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ".

 

وتوجه أبو العينين بالدعاء لله عز وجل، أن يتغمد أخيه الحبيب برحمته ويسكنه فسيح جناته – قائلًا: "سلاما لروحك الطاهرة في أمان الله ورحمته".

أحمد موسى وكيل مجلس النواب النواب محمد أبو العينين المهندس أحمد أبو العينين

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