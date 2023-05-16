الأمم المتحدة تعلق على تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لم يطلع على تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشأن قتل الروس، لكن الأمم المتحدة تعارض أي هجمات إرهابية.

وقال دوجاريك ردا على طلب للتعليق على تصريحات بودانوف، في إفادة صحفية، "لم أطلع علي التصريحات، لا يمكنني التحدث عن صحته. بالطبع، نحن نعارض أي أعمال إرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تورط كييف في هجمات إرهابية ضد شخصيات روسية بارزة.

وقال بودانوف، ردا على سؤال عما إذا كان الجيش الأوكراني سيكون قادرًا على محاولة اغتيال الإعلامي الروسي الشهير، فلاديمير سولوفيوف، والعالم السياسي ألكسندر دوجين: "لدينا بالفعل الكثير من الأهداف، بما في ذلك الشخصيات العامة والإعلامية".

وكان بودانوف، قد قال إن "كييف قتلت وستقتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا"