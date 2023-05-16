زيادة المعاشات والأجور.. التضامن تكشف أهم ما دار بمناقشات الحوار الوطني.. فيديو

أكدت دكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية الإجتماعية، أنه كان هناك مشاركة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب، لتقديم رؤى وأفكار للحماية الإجتماعية، وأهم التحديات التي تواجهها.

وقالت ميرفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه تم الحديث عن التأمين الصحي الشامل، وتطوير العشوائيات والمعاشات التي تم زيادتها بنسبة 27%، بسبب الأزمة الإقتصادية، وأيضا رفع الحد الأدني للأجور.

المشاكل التي تواجه هذا القطاع

وتابعت مساعد وزيرة التضامن للحماية الإجتماعية أنه تم الحديث عن العمالة الغير منتظمة، وعن المشاكل التي تواجه هذا القطاع خاصة في وجود الأزمات.