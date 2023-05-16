مواد البناء: أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم تراجعها عالميا 30%

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الحديد اليوم، مضيفا أن المستهلك سيتضرر من ارتفاع أسعار الحديد المحلي.

وأضاف أحمد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الحديد والاسمنت تراجعا حاليا، متابعا أن سعر طن الحديد كان 15 الف جنيه ثم ارتفع إلى 45 الف جنية في بعض المناطق، لافتا إلى أن هناك تراجع عالمي في الأسعار.



وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم انخفاضها عالميا 30%، مستدركا أن لابد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمنع ارتفاع أسعار الحديد.

طن الحديد



وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العادل لطن الحديد 32 ألف جنيه، لابد من فتح الاستيراد للحديد ليتم انخفاض أسعاره في مصر، وهذا الأمر يؤثر على الصناعة الوطنية، والحل لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد هو الاستيراد.

