عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواد البناء: أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم تراجعها عالميا 30%

أسعار الحديد
أسعار الحديد

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حقيقة انخفاض أسعار الحديد اليوم، مضيفا أن المستهلك سيتضرر من ارتفاع أسعار الحديد المحلي.

txt

الطن 39 الف..أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم

وأضاف أحمد الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أسعار الحديد والاسمنت تراجعا حاليا، متابعا أن سعر طن الحديد كان 15 الف جنيه ثم ارتفع إلى 45 الف جنية في بعض المناطق، لافتا إلى أن هناك تراجع عالمي في الأسعار.


وتابع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،  أن أسعار الحديد في المصانع لم تنخفض رغم انخفاضها عالميا 30%، مستدركا أن لابد من قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمنع ارتفاع أسعار الحديد.

 

طن الحديد 


وأكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،  أن السعر العادل لطن الحديد 32 ألف جنيه، لابد من فتح الاستيراد للحديد ليتم انخفاض أسعاره في مصر، وهذا الأمر  يؤثر على الصناعة الوطنية، والحل لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد هو الاستيراد.
 

الحديد اسعار الحديد اسعار الحديد اليوم انخفاض أسعار الحديد اليوم مواد البناء احمد الزيني أسعار الحديد المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

طلب عاجل من زوجة زيلينسكي إلى رئيس كوريا الجنوبية

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن قمة جدة في السعودية

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

موضوعات متعلقة

حدث ليلا.. تراجع قوي في أسعار الحديد.. مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي.. مشاورات مصرية روسية رفيعة المستوى

ترشيحاتنا

أحمد موسي: مصطفى محمد اختار المكان والزمان الصح وسيدفع ثمن قراراه

مواصفات سلسلة هواتف أوبو Reno10 الجديدة قبل إطلاقها رسميا

سعر أرخص سيارة من كيا .. اعرف بكام

أخطر انتخابات في تاريخ تركيا| أردوغان الخاسر الفائز بالبرلمان.. والرئاسة حائرة| تحليل شامل

محمود كامل: جوائز الصحافة المصرية ستظل الأهم والأكبر في الوطن العربي

هل ينتهي العالم اليوم؟! القصة الكاملة لاقتراب كوكب JD2 من الأرض.. وهذا رد البحوث الفلكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايكل دوجلاس يتسلم السعفة الذهبية من كاثرين دينوف في مهرجان كان

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد الليموني يثير الجدل

للنساء فقط.. أطعمة تقلل تقلصات الدورة الشهرية

فيديو

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

ليفربول يداعب دوري الأبطال.. محمد صلاح يعيد هيبة الريدز في بريميرليج

فرص عمل مميزة في 16 محافظة | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ