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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تكريم أسماء 7 رموز راحلين في حفل جوائز الصحافة المصرية

صدى البلد

كرّم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، أسماء 7 من رموز النقابة الراحلين في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن تكريم أسماء رموز النقابة يأتي تقديرًا وعرفانًا لتاريخهم الفكري والمهني، وعطائهم المُشرّف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة، ودورهم الفعّال في دعم مواقف النقابة، دفاعًا عن حرية الصحافة والصحفيين.

وقال عبدالرحيم إن أسماء رموز النقابة الذين تم تكريمهم هم:

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود أبوالفتح صاحب فكرة إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941واول  نقيب للصحفيين المصريين.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح الدين حافظ سكرتير عام النقابة  والامين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ  محمود عوض عضو مجلس النقابة الأسبق ومؤسس جائزة التفوق الصحفي عام 1985.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ صلاح عيسي وكيل النقابة الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ عبد العال الباقوري وكيل النقابة الأسبق.

** الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ جلال عيسي وكيل النقابة الأسبق.   ** الكاتبة الصحفية المتميزة الراحلة هويدا فتحي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية الأسبق.

جوائز الصحافة المصرية

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

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