مكافحة الإرهاب.. ملفات ثنائية مشتركة على الطاولة بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني

تتسم العلاقات المصرية الموريتانية بالتميز المتواصل على مر التاريخ، وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع موريتانيا في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وصناعة الدواء.

السيسي ورئيس موريتانيا

مباحثات مصر وموريتانيا

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء 16 مايو، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الأوضاع في كل من السودان وليبيا وسوريا.

وصرح المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أشار إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين مصر وموريتانيا، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في أقرب وقت، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أكد وزير الخارجية على انفتاح مصر لتوفير الدعم الفني لموريتانيا في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الصناعة والصحة والتعليم، مبرزاً التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم الجامعي والمنح الدراسية المقدمة للطلبة الموريتانيين في الجامعات المصرية والأزهر الشريف.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية موريتانيا عن التقدير الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، وحرص موريتانيا على استمرار دفع التعاون مع مصر قدماً في شتى المجالات، واتفق الوزيران على استمرار العمل بشكل مشترك نحو دفع العلاقات بين مصر وموريتانيا إلى آفاق أرحب.

مصر وموريتانيا

تفعيل أطر التعاون المشترك

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "محمد سالم ولد مرزوك"، وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الوزير الموريتاني سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من أخيه رئيس موريتانيا "محمد ولد الغزواني"، تضمنت الإعراب عن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا، ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي، وتأكيد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة الماضية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني، مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الشركات المصرية خبرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية، في إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك.

العلاقات المصرية الموروتانية

بدأت العلاقات المصرية الموريتانية في يوليو 1963 قام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر، بدعوة من حكومتها ليكون ذلك بداية العلاقات بين البلدين ، كما لعبت مصر دورا هاما وفعالا فى تسوية الخلاف الذى نشأ بين موريتانيا والسنغال فى عام 1989 م عبر توقيع اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية فى عام 1992.

شهدت العلاقات بعد عام 2013 تطورًا لافتًا وجهدًا ملحوظًا، حيث تعددت التحركات على مستوى القيادات بين البلدين من أعلى مستوى إلى المستويات التي تليها، من خلال الزيارات المتبادلة وجاءت كالآتي:

2014

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها السياسية والأمنية على دول الجوار الليبي.

2015

قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

قام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة إلى مصر التقى خلالها مع الرئيس السيسي، حيث تناولت المباحثات سُبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية.

2017

قام محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا على رأس وفد بزيارة لمصر للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم

2020

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية، تناول الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

السيسي ونظيره الموريتاني

التعاون الاقتصادي بين البلدين

تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً في مجالي التجارة والاستثمار ومواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، من خلال توفير البيئة القانونية المواتية وبناء الشراكات بين الفاعلين في المجالات التجارية والاستثمارية سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص.

كما يعمل البلدان على إنشاء أول مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين والموريتانيين وتعزيز التعاون الاقتصادي فى مجال الصيد والثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية والدواء والمبادلات ومواد البناء، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يخدم البلدين.

وهناك بالفعل تعاون قائم بين رجال الأعمال فى البلدين والذى بدأ يتجسد من خلال الشراكة حيث توجد اليوم ما بين أربع وست شركات موريتانية مصرية للصيد البحرى وهذه الشركات هى أولى شراكة ثنائية بين البلدين، كما يتم إيفاد خبراء مصريين فى مجال المزارع السمكية و تدريب بحارة موريتانيين على الصيد التقليدى وصيد الأعماق.

فى 3/4/2016 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، مراسم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات ( التعاون البحرى - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى للفترة من 2016 الى 2019 - التعاون فى مجال الثروة الحيوانية - مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة الموريتانية للتعاون فى مجال الصحة والدواء- بروتوكول للتعاون الثنائي فى مجال النفط والمعادن- وقع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اتفاقية تعاون تمثل إطاراً قانونياً لفتح آفاق الاستثمار المشترك ودفع التبادل التجارى، وتمهد لإقامة مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين والموريتانيين.

- في 22/3/2017، قدمت مصر 6 منح تدريبية لتأهيل الكوادر الموريتانية، للتدريب بالمركز الدولي للزراعة في مجالات المياه والأراضي، وإدارة المزارع السمكية، وإنتاج وصحة الحيوان، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

كما تفتح موريتانيا أبوابها أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بحكم امكاناتهم وخبراتهم الكبيرة‏ وهناك يوجد شركات مصرية تعمل بالفعل في مجال رصف الطرق في موريتانيا‏.

أوجه التعاوم الثقافي والتعليمي

في مارس 2018 قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بزيارة إلى موريتانيا ، وحظيت باهتمام وحفاوة كبيرة من أبناء الشعب الموريتاني، حيث فضيلة الإمام الأكبر بافتتاح المركز الثقافي الإسلامي في نواكشوط والذي من شأنه أن ينشر قيم وتعاليم الدين الإسلامي الوسطية والسمحة في منطقة غرب أفريقيا.

وقد حرصت مصر على تدعيم علاقاتها الثقافية بموريتانيا منذ القرن الماضي من خلال إنشاء المركز الثقافى العربى المصرى فى موريتانيا عام 1964، ليقوم بدوره الريادي منذ 45 عاما ، في حمل لواء التعريب ونشر وتوطيد العلاقات الثقافية بين الشقيقتين مصر وموريتانيا.

قام المركز الثقافى المصرى منذ إنشائه بواجبه من توفير الكتب فى مختلف فروع المعرفة، وعرض الأفلام السينمائية والوثائقية، وتنظيم المحاضرات والندوات الثقافية، واحياء المناسبات الوطنية والقومية والدينية، وفتح فصولاً لتعليم اللغة العربية، وتعليم الخط العربى ، ومحو الأمية. كما يقوم أيضاً بتنظيم دروس تقوية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية (البكالوريا) وانشاء الفرق المسرحية ، وتنظيم المسابقات الأدبية ورعاية المواهب الموريتانية الواعدة.

وبفضل جهود المركز الثقافي المصري دخلت الأجناس الأدبية الحديثة في الأدب الموريتاني، مثل القصة القصيرة والرواية والمسرحية والمقالة والنقد الأدبي وتاريخ الأدب، وبفضله، وبفضل الأساتذة المصريين انتشر الخط المشرقي الجميل في أوساط الشباب الموريتاني الناهض، وبفضله أيضاً نجحت تجربة الشهادات الوطنية العربية التي أقرت عام 1974م، فكان يوفر المراجع والمقررات المنهجية وينظم دروساً يومية في العلوم والرياضيات والجبر والفيزياء والفلسفة.

"الاتفاقية الثقافية التي وقعت في 2016 بين مصر وموريتانيا تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين وفرصة ثمينة لتبادل الخبرات في مجال الخبرات العلمية والثقافية في مختلف الفنون الثقافية مثل الأدب والرسم والآثار .

فى 17/7/2017 وقعت الدولتان برنامجاً تنفيذياً للتعاون فى مجال التعليم العالى بين الحكومتين المصرية والموريتانية للأعوام 2017/2020. يهدف البرنامج التنفيذى إلى إقامة تعاون مباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالى والمراكز العلمية فى كلا البلدين من خلال عقد اتفاقيات ثنائية، وتبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا التابعة للتعليم فى كلا البلدين سنوياً لإلقاء المحاضرات والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية، وكذلك تبادل الخبراء والمتخصصين والمعلومات والأبحاث العلمية والأدبية والمؤلفات المنشورة فى مجال النظم التعليمية لدعم الاستفادة المشتركة بين الجانبين. وتقدم مصر 40 منحة للطلاب الموريتانيين سنوياً فى مختلف التخصصات العلمية طبقاً لاحتياجات الجانب الموريتانى.

في 26/10/2017، نظم المركز الثقافي المصري معرضا للفن التشكيلي بعنوان " شباب العالم في قلب مصر "، ويدخل المعرض ضمن حملة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

في 18/2/2017، نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية وبرعاية سفارة جمهورية مصر العربية " معرضا أثريا مصريا موريتانيا مشتركا بالتعاون مع متحف أطار"، وقد ضم المعرض آثارا مصرية موريتانية مشتركة بالتعاون مع متحف أطار و متحف " اتويزكت " الذي يضم مخطوطة من 1200 سنة خطت في مصر .

وفي فبراير 2018 كرّم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز المويسقار المصرى راجح داوود ملحن النشيد الموريتانى ومنحه وسام الاستحقاق وهو أول تكريم لفنان مصرى ما يشكل رمزا للتآخى بين الشعبين الشقيقين